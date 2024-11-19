Более 30 домов отремонтировали в Наро-Фоминском округе с начала года

В этом году в Наро-Фоминском городском округе активно реализуется региональная программа Московской области по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. В рамках этой программы был разработан муниципальный краткосрочный трехлетний план на 2023–2025 годы, который включает в себя широкий спектр ремонтных работ.

С начала года в округе проводились работы по ремонту кровли, фасадов, замене внутридомовых инженерных систем и другие мероприятия. На сегодняшний день завершены работы в 33 многоквартирных домах, однако в 11 домах ремонтные работы все еще продолжаются, и жители вскоре смогут оценить обновления.

Кроме того, в поселке Калининец, в доме № 262 была произведена замена лифта. В 23 многоквартирных домах округа выполнены работы по ремонту систем внутреннего и фасадного газопровода в селе Атепцево и Софьино.

Особое внимание уделено переустройству системы газопровода на улице Совхозной в селе Атепцево. Благодаря этому дома переведены с сжиженного газа на природный.

Эти мероприятия направлены на улучшение качества жизни жителей округа и повышение безопасности и комфорта в их домах.

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