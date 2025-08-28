Более 30 домашних питомцев вакцинировали в парке в Истре

В Центральном городском парке Истры опытные врачи истринской ветстанции «Терветуправление №1» провели бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Всего в этот день 15 собакам и 18 кошкам сделали прививку от вируса.

Ежегодно в Московской области в парках и других общественных местах проводится бесплатная вакцинация домашних питомцев от бешенства. И подобные мероприятия очень важны, ведь это смертельное, опасное и неизлечимое заболевание, которое передается и человеку.

Отметим, что прививка – единственный способ уберечь и питомца, и себя. Даже домашняя кошка не застрахована от риска. Единственная надежная защита – своевременная прививка. Вакцинация проводится бесплатно.

Также в парке можно было чипировать кошку или собаку. Эта процедура помогает быстрее найти питомца, если он потеряется.