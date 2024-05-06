Более 30 договоров на экспорт заключили в Подмосковье в 2024 году | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 16:15 Более 30 договоров на экспорт заключили в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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Подмосковные компании в первом квартале текущего года заключили более 30 экспортных контрактов при активном участии Фонда поддержки ВЭД Московской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Зиновьева отметила, что в первом квартале 2024 года подмосковные компании заключили 34 экспортных контракта.

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«Общая сумма контрактов превысила 19 млн долларов», — подчеркнула зампред.

Она также напомнила, что в 2023 году свыше 140 компаний заключили контракты на экспорт своей продукции. При этом Фонд поддержки ВЭД Московской области входит в тройку лучших региональных центров поддержки по всей России.

Подмосковные компании, которые уже занимаются экспортом или планируют его развивать, могут воспользоваться услугами регионального Фонда поддержки ВЭД. Их полный перечень доступен на Инвестиционном портале Подмосковья.

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