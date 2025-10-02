Более 30 детских площадок обновят в Серпухове до конца года

В рамках комплексного благоустройства дворовой территории в городском округе Серпухов в настоящий момент проводятся работы на улице Ворошилова, дом 132. Завершено обновление пешеходных дорожек, в ближайшее время подрядчик установит малые архитектурные формы и современный детский игровой комплекс.

Параллельно идет работа по обустройству сквера на улице Крюкова. Там планируется установка современных детских игровых комплексов — это позволит создать еще одно уютное общественное пространство для активного отдыха жителей всех возрастов.

На 21 объекте в Серпухове, Пущине и Протвине работы уже завершены. В их числе детские игровые площадки по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Самый главный результат нашей работы — видеть, как дети проводят время на свежем воздухе с пользой и в полной безопасности», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.