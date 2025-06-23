Более 30 детских площадок обновят в Коломне и Озерах в 2025 году

В Городском округе Коломна стартовала программа по обновлению детских игровых площадок. На месте устаревших и изношенных комплексов, подлежащих демонтажу, устанавливают современные и безопасные игровые зоны.

Всего в списке на обновление значатся 34 площадки. Новые игровые комплексы появятся в Коломне на проспекте Кирова, 47 и улице Девичье поле, 2д, а также в населенных пунктах Пирочи, Зарудня, Апраскино и Малое Карасево. В Озерах обновят две площадки — на улице Ленина у дома № 58 и на улице Маршала Катукова у дома № 3.

Одной из новых площадок стал детский игровой комплекс в парке «Дубовая роща» — один из пяти, создаваемых в рамках губернаторской программы Московской области Андрея Воробьева.

Здесь уже установили игровые и спортивные элементы, информационный стенд, песочницу, качели, конструкции для лазания и пружинные качалки. В дальнейшем планируется провести освещение, организовать видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный регион», а также установить скамейки, урны, ограждения и покрыть площадку резиновым покрытием.

Кроме того, в нескольких населенных пунктах округа появятся новые спортивные воркаут-площадки с турниками и тренажерами под открытым небом для занятий физкультурой.

Ознакомиться с полным списком можно на сайте администрации городского округа Коломна.