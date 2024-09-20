Более 30 детских площадок обновили в Одинцове

Теперь у ребят из Одинцова больше обновленных пространств для игр и развития. Обустройство детских площадок в округе завершили по нескольким адресам.

Больше всего детских игровых площадок расположились в городе Одинцово. Об этом рассказал начальник Управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

«Обустройство площадок закончено по следующим адресам: Можайское шоссе, дома № 112, 114, 116, 118, 105 и 153; поселок Горбольницы № 45, дома № 3, 9 и 11; поселок Новоиванвоское, улица Калинина, дом 14; улица Сколковская, дом 1А; улица Говорова, дом 28; улица Белорусская, дом 2; улица Сосновая, дом 10; поселок Старый Городок, улица Заводская, дом 9; улица Почтовая, дом 2; Голицыно, проспект Керамиков, дом 78», — поделился Вячеслав Асриян.

В этом году в Одинцовском округе провели модернизацию 31 детской игровой площадки и 13 спортивных площадок. Все работы были завершены в установленные сроки.

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