Более 30 детских площадок обновили в Коломне в этом году

Модернизация детских площадок продолжается в Коломне. Объекты обновляют по единому стандарту. В этих зонах не только устанавливают современные игровые комплексы, но и оборудуют безопасное покрытие.

Накануне обновили площадку на улице Мичурина. Игровая зона здесь разбита по зонам для детей младшего и старшего возраста, а также для малышей. Для родителей установили удобные лавочки.

Всего в этом году в Коломне появились 32 новые игровые зоны. Их построили с нуля на местах бывших детских площадок.

«По программе „Формирование комфортной городской среды“ мы обновили 32 небольшие детские игровые площадки и пять больших губернаторских. Сейчас подрядчик практически завершил работы на 15 из них. Остается убрать мусор, навести порядок, а также посадить газон. На остальных работы тоже близятся к завершению. Уже на всех детских игровых площадках есть твердое покрытие. Производится установка игровых элементов», — сказал начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Отметим, что все городки модернизируют по единому стандарту. Его разработали специалисты Министерства благоустройства Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».