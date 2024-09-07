Более 30 детских площадок модернизуют в этом году в Коломне

Во дворе дома № 101 по улице Ленина в Коломне установили новую детскую площадку в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Современный игровой городок расположен на огороженной территории с безопасным резиновым покрытием и предназначен для детей разных возрастов

Начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников сообщил, что подрядчик уже заканчивает работы во дворе по адресу улице Ленина, 101. Осталось закрепить ограждение и информационный щит, а также восстановить газонное покрытие и навести порядок после установки игровых элементов»,

В этом году в адресном перечне значится более 30 дворовых территорий в Коломне, Озерах и сельских населенных пунктах, где планируется замена и модернизация устаревших детских игровых площадок. Кроме того, масштабное обновление ждет детские игровые комплексы в Озерах, в микрорайоне № 1 и микрорайоне имени Маршала Катукова, в селе Непецино, поселке Радужный и в Коломне на Окском проспекте.

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