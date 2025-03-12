Более 30 детских площадок модернизируют в Коломне и Озерах в 2025 году

Модернизируют площадки не только в городах, но и на сельских территориях. В порядок приведут объекты в деревнях и селах Редькино, Колодкино, Васильево, Губастово, Сычево, Чанки, Шкинь, Апраксино, Малое Карасево и других. Устаревшие и изношенные горки, качели и городки заменят на современные и безопасные. По некоторым адресам также появятся спортивные зоны для занятий воркаутом.

Кроме того, масштабное обновление ждет крупные детские игровые комплексы. Сразу пять новых площадок по программе губернатора Москвоской области появятся в деревне Зарудня, селе Пирочи, а также в Коломне на проспекте Кирова, 47, улице Девичье поле, дом 2д и в парке «Дубовая роща».

Напомним, в прошлом году на территории Коломны модернизировали 32 детские игровые зоны.