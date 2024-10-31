Более 30 детских игровых площадок обновили в Балашихе с начала года

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

На территории городского округа Балашиха успешно завершены работы по замене, модернизации и установке 31 детской игровой площадки. Новые современные игровые зоны теперь доступны для детей и их родителей.

Новые игровые площадки оборудованы современными и безопасными элементами для игр и активного отдыха детей разных возрастов, что способствует созданию комфортной городской среды в округе и повышению качества жизни жителей Балашихи.

Работы провели в рамках мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

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