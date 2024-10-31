Более 30 детских игровых площадок обновили в Балашихе с начала года

На территории городского округа Балашиха успешно завершены работы по замене, модернизации и установке 31 детской игровой площадки. Новые современные игровые зоны теперь доступны для детей и их родителей.
Новые игровые площадки оборудованы современными и безопасными элементами для игр и активного отдыха детей разных возрастов, что способствует созданию комфортной городской среды в округе и повышению качества жизни жителей Балашихи.
Работы провели в рамках мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»