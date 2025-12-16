Более 30 детей-сирот получили жилье в Орехово-Зуеве в 2025 году

Одним из лидеров в Подмосковье по реализации государственных жилищных сертификатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является Орехово-Зуевский округ. В этом году номинал документа составил почти 3,5 миллиона рублей.

С января уже 27 жителей муниципалитета потратили его на покупку жилья.

«Всего в этом году новоселами должны стать 42 ребенка, из них 38 — с помощью государственного жилищного сертификата, который они могут реализовать, выбрав подходящую квартиру в любом населенном пункте Московской области. А также добавить к его номиналу собственные денежные средства или материнского (семейного) капитала», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Перед покупкой всегда проводят экспертизу документов, обследование помещения и только потом выдают заключение. Кроме того, оформляют нотариальное согласие.