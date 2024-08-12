Более 30 детей из Курской области прибыли на спортивную базу в Серпухове

Спортивная база «Лесная опушка» городского округа Серпухов приняла 38 детей из Курской области. Вместе с ребятами прибыли шесть педагогов, врач-педиатр и директор Центра содействия семейному воспитанию «Первоцвет».

Представители Общероссийской организации «Здоровое Отечество» в числе первых помогли жителям Курской области. Детей из пострадавшего региона встретили и разместили на спортивной базе «Лесная опушка» в Серпухове.

Всего на спортбазу приехали 38 ребят, оставшихся без попечения родителей. Среди них дети с ограниченными возможностями здоровья из Центра содействия семейному воспитанию «Первоцвет». Вместе ребятами прибыли шесть педагогов, врач-педиатр и директор центра.

Дети отдохнут и восстановят здоровье: для них подготовили познавательную, развлекательную и патриотичную программы. Юные гости округа смогут вернуться к обычной жизни, завести друзей, развить спортивные навыки. Также для ребят организуют занятия с участием чемпионов мира, олимпийских чемпионов и мастеров спорта.

На базе гостям Серпухова окажут психологическую помощь и поддержку. В программе: трехразовое питание, комфортные номера, спортивные площадки и тренажерные залы, а также группа поддержки, состоящая из психологов, волонтеров и педагогов. С ребятами встретится уполномоченная по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.

«„Здоровое Отечество“ на протяжении всего периода спецоперации оказывает большую помощь не только защитникам, но и самое главное — детям, принимая на спортбазе ребят из регионов с непростой обстановкой», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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