Более 30 человек приняло участие в турнире по жиму в Подольске

В спортивном комплексе «Подолье» состоялся открытый турнир по русскому жиму в честь Дня защитника Отечества. В нем приняло участие около 30 представителей силового спорта разных в возрасте от 15 до 54 лет.

Соревнования проводились в семи номинациях. Участники младшей возрастной группы до 18 лет соревновались в жиме штанги весом 40 килограммов в двух весовых категориях. Среди юношей весом 40 килограммов победил Кирилл Уганов. Среди мужчин весом 55 килограммов золотую награду получил Евгений Литвинов, весом 75 килограммов — Арсений Чаивитин, весом 100 килограммов— Николай Смирнов.

Женщины и девушки состязались в весовых категориях 25 и 35 килограммов, а мужчины — 55, 75 и 100 килограммов. В женских зачетах на помост вышли шесть участниц. Победительницей в весе 25 килограммов стала Марина Жарова, а в весе 35 килограммов — Марина Гаршина.

«Мне 15 лет, учусь в восьмом классе школы № 12. Раньше занимался легкой атлетикой, а сейчас уже полтора года хожу в зал. Сегодня в своей категории сделал 56 повторений со штангой весом 40 килограммов», — рассказал самый юный участник турнира Максим Новиков.

По итогам мероприятия победителей наградили кубками, медалями и грамотами.