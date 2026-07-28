Более 30 человек приняли участие в баскетбольном турнире в Подольске

Состязание по баскетболу в рамках проекта «Гвардейская машина» организовали активисты подольского отделения «Молодой гвардии Единой России». Оно собрало порядка 35 участников и болельщиков.

Проект «Гвардейская машина» направлен на популяризацию спорта среди молодежи. Мероприятие, организованное при поддержке «Единой России» и «Молодой гвардии», объединило пять команд. В их состав вошли как воспитанники спортивных школ, так дворовые команды. Возрастная категория варьировалась от 15 до 19 лет. Судейство обеспечивали квалифицированные специалисты из учреждения «Космос».

На протяжении всего чемпионата по баскетболу действовал пункт по сбору наказов в Народную программу. Желающие могли передать свои предложения и пожелания по улучшению Подольска депутату окружного совета Илье Скоморохову.