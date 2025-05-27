Более 30 человек приняли участие в археологическом походе в Одинцове

Уникальный экскурсионный поход «Одинцовские древности» состоялся в парке культуры, спорта и отдыха. Участие в акции «Мой парк — моя история» приняли 37 человек.

Участники похода преодолели почти девять километров пути, открывая для себя малоизвестные страницы истории родного края. Экскурсию проводили представители Краеведческого общества.

Маршрут тщательно продумали таким образом, чтобы гости парка смогли своими глазами увидеть практически все археологические памятники леса: средневековый пруд, углежогные ямы, глиняные карьеры, землянки, а также славянские поселения и курганные захоронения 11-13 веков. Помимо этого, группа исследовала скрытый родник и «озеро» Лесное.

Поход стал не просто познавательной прогулкой, а ценным вкладом в защиту наследия. Участники помогли провести мониторинг исторических зон: проверили таблички, отсутствие повреждений и необходимость уборки.