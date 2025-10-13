Более 30 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье переселили из аварийных домов еще 36 человек. Они получили квартиры в новостройках или на вторичном рынке, а некоторым предоставили сертификаты для покупки недвижимости.

Всего за неделю в Подмосковье расселили 15 аварийных помещений в Богородском округе, Домодедове и Жуковском. Общая площадь квартир составила 402 квадратных метра.

В региональном Минстрое напомнили, что жители аварийных домов могут подать заявки на получение сертификатов до 15 октября. Он дает возможность приобрести недвижимость за счет государства по стоимости 174 839 рублей за квадратный метр. При этом минимальная сумма возмещения составит 4,8 миллиона рублей.

Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — пояснили в министерстве.