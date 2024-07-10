Более 30 бизнес-встреч с предпринимателями прошли в Химках с начала года

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Бизнес-форумы в Химках организуют в рамках проекта «Выбирай свое». Около 30 тематических встреч провели с предпринимателями только за первое полугодие. Среди участников представители таких направлений, как спорт, медицина, логистика, космос, сельское хозяйство.

Также на территории округа действуют государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Муниципальный депутат Глеб Демченко сообщил, что в городском округе «Малый бизнес Химки» регулярно оказывает необходимые меры поддержки любым предпринимателям. Специалисты проконсультируют, расскажут о субсидировании и помогут собрать необходимые документы.

Напомним, что ранее в округе организовали бизнес-встречу с представителями предприятий из Китая. Стороны подписали партнерское соглашение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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