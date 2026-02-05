Более 30 бездомных собак вакцинировали в Солнечногорске

В 2026 году в Солнечногорске в рамках программы «Отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение в привычную среду обитания» прошли обработку 30 безнадзорных собак. Об этом рассказал первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

По его словам, в процессе животным оказывали ветеринарную помощь, проводили профилактику заболеваний, стерилизовали, чипировали и закрепляли специальную бирку на ухе.

«Собаки, проявившие агрессию, направляются в приют на пожизненное содержание; на сегодняшний день там проживают 44 собаки из Солнечногорска. Работы по отлову собак без владельцев проводятся администрацией совместно с подрядной организацией», — отметил Кирилл Типографщик.

В январе в округе зарегистрировали 9 обращений по поводу бездомных собак.

Жители могут сообщать о нахождении на улице собак без владельцев и бирки, звоня на горячую линию главы по номеру 8-800-201-67-47 или в отдел сельского хозяйства по номеру 8-496-263-13-30.