Более 30 автомобильных дорог отремонтируют в Чехове в 2025 году

В муниципальном округе продолжается ремонт дорожного покрытия. В текущем году приведут в порядок 22 муниципальных и 11 региональных автомобильных дорог.

Работы уже начались на улице Дружбы в Чехове. На данном участке задействовано 12 рабочих и четыре единицы техники. При укладке асфальтобетонного покрытия привлекут дополнительные силы.

«В настоящее время здесь ведется работа по замене бортовых камней. Всего у нас протяженность 250 метров погонных», — рассказал заместитель начальника управления по благоустройству Чехова Николай Царук.