Более 30 автомобильных дорог отремонтируют в Чехове в 2025 году

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

В муниципальном округе продолжается ремонт дорожного покрытия. В текущем году приведут в порядок 22 муниципальных и 11 региональных автомобильных дорог.

Работы уже начались на улице Дружбы в Чехове. На данном участке задействовано 12 рабочих и четыре единицы техники. При укладке асфальтобетонного покрытия привлекут дополнительные силы.

«В настоящее время здесь ведется работа по замене бортовых камней. Всего у нас протяженность 250 метров погонных», — рассказал заместитель начальника управления по благоустройству Чехова Николай Царук.

Работы планируют завершить до 25 мая. Следом начнут менять часть дороги на улице Первомайская. Параллельно ведется ремонт дороги в селе Шарапово.

Благоустройство дорожного покрытия проходит в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

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