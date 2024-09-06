Более 3 тысяч животных зарегистрировали в ветстанциях Подмосковья с начала года

С января в Московской области зарегистрировали свыше трех тысяч домашних животных. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что наибольшее количество процедур выполнили в Одинцове, Мытищах, Балашихе и Реутове.

Ветстанции Подмосковья также проводят чипирование животных. Безопасный электронный чип устанавливается под кожу питомца, и информация о животном и его владельце вносится в базу данных. Это поможет быстрее вернуть питомца домой в случае его пропажи.

Напомним, в конце лета в парках Московской области стартовала акция, в рамках которой можно чипировать, зарегистрировать и вакцинировать животное прямо во время прогулки.

С подробной информацией, адресами и часами работы мобильных офисов можно ознакомиться на сайте.

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