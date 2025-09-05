Более 3 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с января

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить здоровье в ходе диспансеризации и профосмотров. С начала года это сделали 3,5 тысячи человек.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, диспансеризация помогла выявить более 90 тысяч заболеваний, из которых 1,8 тысячи связаны с онкологическими патологиями. Таких пациентов направили на дополнительное обследование.

«Регулярное прохождение диагностики позволяет держать под контролем состояние своего здоровья, а в случае обнаружения заболевания — оперативно начать лечение», — сказал министр.

Узнать результаты диспансеризации можно в ходе телемедицинской консультации и в личном кабинете на интернет-портале «Здоровье».

Записаться на осмотр можно через «Госуслуги», по номеру 122, а также через информат в поликлинике, Telegram-бот и лечащего врача.