Более 3 тысяч жителей Подмосковья присоединились к спортивному диктанту России

Более трех тысяч жителей Подмосковья приняли участие в первом всероссийском спортивном диктанте, который прошел 5 октября как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Подмосковья.

В регионе для участников работали пять площадок: в Егорьевске, Мытищах, Чехове, Рузе и Одинцове. Тем, кто не смог прийти лично, задания были доступны онлайн. В акции также участвовали известные спортсмены.

«Спортивный диктант — это не просто проверка знаний и терминов, это демонстрация нашей любви к спорту и стремление к самосовершенствованию. Спорт играет важную роль в жизни каждого человека и общества в целом, воспитывая силу воли, дисциплины, командный дух и стремление к победе. Знание спортивных правил, терминологии и истории позволяет нам лучше понимать и ценить спортивные достижения», — обратилась к участникам пловчиха, участница Олимпиад в Пекине и Лондоне Дарья Белякина.

Участникам предложили ответить на 30 вопросов из девяти тематических разделов: история спорта, олимпийское движение, мировые рекорды, новые олимпийские виды, честная игра, здоровый образ жизни и Паралимпийские игры. Вопросы в видеоформате задавали знаменитые спортсмены, включая Владислава Третьяка, Тараса Хтея, Михаила Мамиашвили и Андрея Кириленко.

Первый спортивный диктант организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В этом году акция объединила более 250 тысяч человек по всей стране на более чем 800 площадках и онлайн. Результаты опубликуют на сайте.