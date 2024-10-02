Более 3 тысяч жителей Каширы стали членами клуба «Активное долголетие»

Более трех тысяч жителей Каширы стали участниками проекта «Активное долголетие». Люди старшего поколения с удовольствием ходят на экскурсии, занимаются творчеством и спортом.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, наиболее востребованы у членов клуба скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, творчество, туризм и бассейн. Также многие занимаются йогой, пением, танцами.

«Встречи в клубе „Активное долголетие“ позволяют людям старшего поколения не только проявить и развить свои таланты, научиться чему-то новому, укрепить здоровье, но и расширить круг общения», — рассказала заведующая отделением № 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский» Татьяна Симонова.

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