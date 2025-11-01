Более 3 тысяч жителей Химок прошли реабилитационное лечение в 2025 году

В отделениях медицинской реабилитации Химок более трех тысяч пациентов с начала года получили помощь, позволяющую вернуться к полноценной жизни. Услуга доступна в круглосуточном стационаре в микрорайоне Сходня на улице Мичурина, 31а, а также в дневном стационаре взрослой поликлиники № 6.

В химкинских отделениях реабилитации пациентам помогают заново учиться ходить, говорить и обслуживать себя, восстанавливая веру в собственные возможности.

«За каждой цифрой — человеческая история, боль и надежда. Мы видим, как профессионализм и внимание наших врачей буквально возвращают людей к жизни. Это — подлинный пример заботы государства о человеке», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Ключевой принцип реабилитации — чем раньше начать, тем лучше результат. В Химкинской клинической больнице выстроили процесс так, чтобы каждый пациент получал помощь своевременно.

«Сегодня в Химках созданы условия, когда качественная реабилитация доступна каждому. Особое внимание в округе уделяют оснащению центров современными технологиями и поддержке медицинских кадров — это основа эффективного восстановления здоровья жителей», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

В арсенале врачей — современное оборудование, включая аппараты с биологической обратной связью, которые позволяют пациентам видеть результаты тренировок на экране. Для уменьшения болевых ощущений используются специальные устройства, снимающие дискомфорт. Применяются также системы лимфодренажа и улучшения венозного оттока, ускоряющие процесс восстановления.

Для получения бесплатной реабилитации необходимо направление от терапевта или лечащего врача.