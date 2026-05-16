Более 3 тысяч жителей Химок проголосовали за объекты благоустройства

В округе продолжается всероссийское онлайн-голосование за выбор общественных пространств для обновления. Принять в нем участие могут граждане старше 14 лет на портале «Госуслуги» до 12 июня.

В этом году химчане могут выбрать одну из шести территорий: сквер «Олимп» в Новогорске, «Дубовая роща» в Левобережном, «Минутка» в Новых Химках, а также общественные пространства в Лунево и Подрезково. На данный момент лидирует сквер «Минутка» — за него проголосовали более 1300 человек.

Депутат округа Надежда Смирнова отметила, что голосование — это реальный механизм участия жителей в жизни города, и призвала всех успеть сделать выбор.

После завершения этапа начнется разработка проектной документации и планирование работ. Голосование организовано в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ее главная цель — создание современных и удобных пространств для горожан.