Более 3 тысяч заявок на услуги по соцсертификатам подали в Подмосковье с января

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подали более трех тысяч заявлений на договоры по оказанию услуг с использованием соцсертификата. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

Социальный сертификат выдается, если гражданин нуждается в индивидуальной помощи. Например, когда ему требуется обслуживание на дому или реабилитация в полустационарной форме.

Обладатели сертификата могут выбрать исполнителя на оказание услуг и заключить с ним электронный договор.

Подать заявку на подготовку проекта документа можно на регпортале в разделе «Поддержка» — «Другое». Для подписания договор будет направлен в личный кабинет в течение одного рабочего дня.