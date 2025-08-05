Более 3 тысяч вандальных надписей и граффити устранили в Подмосковье с января

Инспекторы территориальных отделов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно фиксируют случаи вандализма — надписи и рисунки на зданиях, которые потом передают коммунальным службам для удаления.
С начала лета на территории Подмосковья специалисты устранили 3 291 несанкционированное изображение. Больше всего таких работ провели в Подольске — 476, в Балашихе — 445, и в Мытищах — 277. Важно помнить, что нанесение граффити без разрешения на стены зданий или внутри них считается правонарушением и может повлечь административную или даже уголовную ответственность.
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