Более 3 тысяч вандальных надписей и граффити устранили в Подмосковье с января

Инспекторы территориальных отделов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно фиксируют случаи вандализма — надписи и рисунки на зданиях, которые потом передают коммунальным службам для удаления.

С начала лета на территории Подмосковья специалисты устранили 3 291 несанкционированное изображение. Больше всего таких работ провели в Подольске — 476, в Балашихе — 445, и в Мытищах — 277. Важно помнить, что нанесение граффити без разрешения на стены зданий или внутри них считается правонарушением и может повлечь административную или даже уголовную ответственность.