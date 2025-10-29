Более 3 тысяч вакансий от подмосковных компаний представили в Элисте

В Элисте прошла ярмарка трудоустройства, организованная при поддержке правительства Калмыкии. Участие в ней приняли шесть подмосковных компаний, еще 58 организаций из Московской области передали информацию о своих вакансиях в региональный Кадровый центр.

«Мы проводим эту ярмарку трудоустройства для старшекурсников Элистинского колледжа и других образовательных учреждений. Здесь обучают специалистов, которые востребованы в Подмосковье: строителей, механиков, слесарей, мастеров по ремонту автомобилей, швей, юристов, программистов», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Такие ярмарки проводят благодаря соглашению о сотрудничестве между Подмосковьем и регионами, где есть избыток трудовых ресурсов. Благодаря этим проектам уже около 50 специалистов переехали работать в Московскую область. Они трудоустроились на предприятия, в больницы и сферу услуг.

В составе подмосковной делегации в Элисту приехал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев. Он рассказал студентам о возможностях трудоустройства и о том, почему Московская область считается одним из самых комфортных регионов для жизни и работы. Кроме того, он представил вакансии подмосковных медучреждений студентам Калмыцкого медицинского колледжа, который также посетил во время визита.