Более 3 тысяч тракторов задействуют в посевной кампании в Подмосковье весной

Подмосковные аграрии начали подготовку к посевной кампании. Сейчас в хозяйствах ведут разработку и актуализацию технологических карт возделывания культур, закупают семена, удобрения и средства защиты растений, а также готовят технику. В работах планируют задействовать более 3,4 тысячи тракторов, 600 сеялок, 840 плугов и 750 культиваторов и комбинированных агрегатов.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, в этом году яровой сев рассматривают на площади 252 тысяч гектаров. Территорию под зерновые и зернобобовые планируют увеличить на 1,5 тысячи гектаров, а под яровые кормовые культуры — на 4,8 тысячи. Посевы под масличные, овощи открытого грунта и картофеля сохранят. Окончательные параметры будут уточнять с учтом погоды и состояния почвы.

Сейчас в Подмосковье продолжают следить за состоянием озимых культур. Их высадили осенью на площади 97,7 тысячи гектаров. Из них 77 тысяч отвели под зерновые, 10 тысяч — под рапс.

Потребность в минеральных удобрениях на предстоящий сезон оценили в 140 тысяч тонн, а в средства защиты — в 481 тысячу литров.