Более 3 тысяч школьников Подмосковья прошли диагностику по биологии

Старшеклассники Московской области, изучающие биологию на углубленном уровне, написали региональную диагностическую работу. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Диагностическую работу провели в онлайн-формате. Школьникам предложили 18 заданий, на решение которых отвели 100 минут, включая перерывы.

Понадобилось определить свойства организмов, установить последовательность групп животных в заданном порядке, выбрать правильные характеристики этапов фотосинтеза и пояснить пользу изотонического напитка для спортсменов.

Максимальный балл за работу — 33, а минимальный — 17.

Проверку работ проведут до 16 декабря через Единую автоматизированную систему оценки качества образования в Московской области.