Более 3 тысяч семей из Химок получат выплаты на покупку канцелярии к школе

Многодетным и малоимущим семьям в Химках окажут поддержку для подготовки детей к учебному году. Так, более трех тысяч семей получат денежные выплаты на покупку школьных принадлежностей.

Материальную компенсацию в размере трех тысяч рублей на каждого школьника получат многодетные родители. Еще семь тысяч рублей и рюкзаки для первоклассников выдадут семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Более 13 тысяч рублей получат химчане, воспитывающим детей-инвалидов. Все выплаты поступят автоматически на счета родителей.

«Выплаты к 1 сентября предусмотрены нашей региональной социальной программой. С 10 августа мы начали эту работу, чтобы семья почувствовала поддержку, и все хлопоты, связанные с подготовкой ребенка к школе, были осуществлены заранее. Сейчас выплаты уже получили 107 тысяч детей», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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