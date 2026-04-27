Жители Подмосковья подали еще 3 тысячи заявок на компенсацию за ЖКУ

На прошлой неделе жители Московской области активно пользовались электронными услугами на региональном портале. Так, услугой «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» воспользовались свыше трех тысяч раз. Эту информацию сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой востребованной услугой недели стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали свыше 17,8 тысяч онлайн-заявлений на ее получение.

На втором месте по популярности — услуга «Запись в кружки и секции», которой воспользовались более 11 тысяч раз.

Также в рейтинг популярных услуг вошли: выдача и замена социальных карт жителя Московской области (свыше 8,6 тысяч заявок), присвоение адреса (свыше 4,8 тысяч заявлений).

На портале госуслуг Подмосковья доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел», но потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.