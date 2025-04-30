Более 3 тысяч работников «Мособлэнерго» вышли на субботники в Подмосковье

С 28 по 30 апреля 2025 года более трех тысяч сотрудников компании «Мособлэнерго» приняли участие в субботниках, которые прошли во всех ее филиалах. Энергетики убирали мусор, сухую листву и ветки на территории производственных баз, вокруг трансформаторных подстанций и вдоль линий электропередачи.

Участники субботника также покрасили бордюры и фасады зданий. Работы провели как на своих объектах, так и за их пределами — сотрудники помогали в городских субботниках, убирали парки, скверы, мемориалы и другие общественные места.

Такие экологические акции уже стали доброй традицией для «Мособлэнерго» и ежегодно проходят в апреле по всей Московской области.