Более 3 тысяч работников «Мособлэнерго» вышли на субботники в Подмосковье

С 28 по 30 апреля 2025 года более трех тысяч сотрудников компании «Мособлэнерго» приняли участие в субботниках, которые прошли во всех ее филиалах. Энергетики убирали мусор, сухую листву и ветки на территории производственных баз, вокруг трансформаторных подстанций и вдоль линий электропередачи.
Участники субботника также покрасили бордюры и фасады зданий. Работы провели как на своих объектах, так и за их пределами — сотрудники помогали в городских субботниках, убирали парки, скверы, мемориалы и другие общественные места.
Такие экологические акции уже стали доброй традицией для «Мособлэнерго» и ежегодно проходят в апреле по всей Московской области.
Восемь полос — к концу 2025 года. Все о реконструкции Володарского шоссе в Подмосковье
Свыше 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
Детская поликлиника на Нахабинском шоссе откроется в Звенигороде в 2026 году
Свыше 200 ярмарок проведут в Подмосковье в мае
Итоги профессионального конкурса педагогического мастерства подвели в Балашихе
Несколько человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте