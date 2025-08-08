Более 3 тысяч работ провели на сетях водоснабжения в Подмосковье в июле

За месяц сотрудники Мособлводоканала выполнили работы по ремонту и развитию коммунальной инфраструктуры региона. Специалисты восстановили проходимость 1,3 тысячи участков дворовых канализационных сетей и выполнили 67 работ на коллекторах.

Так, в Орехово-Зуеве заменили шесть метров старой трубы на Северной улице, отремонтировали коллектор для 70 тысяч жителей на улице Свердлова и колодцы в Ликино-Дулево, Дрезне, Куровском и Губине.

В Павлово-Посадском округе продолжают ремонт центрального магистрального водовода, а также меняют водопроводные сети и врезки для абонентов, а в Богородском округе устранили неисправности на водопроводах в Электроуглях, Старой Купавне и других населенных пунктах.

Работы также выполнили в Шатуре, Электростали, Егорьевске и Лосино-Петровском. Всего за месяц провели 255 работ на сетях холодного водоснабжения, отремонтировали и обслужили 346 объектов — водозаборные узлы, скважины, насосные станции и очистные сооружения.