Более 3 тысяч рабочих мест создали в Истре в 2025 году

Совокупный прирост рабочих мест на предприятиях всех форм собственности в Истре в 2025 году превысил отметку в три тысячи. 1700 из них обеспечены деятельностью крупных и средних предприятий. Всего на крупных предприятиях Истры трудится 38 тысяч человек.

Уверенный рост демонстрирует и малый бизнес. Сектор малого и среднего предпринимательства создал 1300 новых рабочих мест, общее число занятых в этом сегменте достигло 24 тысячи человек. Это значит, что каждый третий работающий житель округа связан с небольшими локальными компаниями, индивидуальными предпринимателями и стартапами.

Динамика 2025 года впечатляет не только количеством новых рабочих мест, но и приростом самих предпринимательских единиц. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 7,6% по сравнению с 2024 годом. На 10 тысяч населения округа теперь приходится 640 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Лидер по генерации новых рабочих мест — сфера оптово-розничной торговли. В ней создано более 800 рабочих мест. Второе по значимости — промышленное производство, давшее округу более 500 новых рабочих мест.

За 2025 год и первый квартал 2026-го рынок труда в Истре перешел в новое качество: от монозависимости от одного-двух гигантов к сбалансированной системе, где малый бизнес выступает полноценным партнером крупного.