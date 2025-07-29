Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Женщинам Подмосковья доступно бесплатное экстракорпоральное оплодотворение. С начала года врачи региона выполнили более трех тысяч таких процедур.

Экстракорпоральное оплодотворение проводят бесплатно, по полису ОМС и при наличии показаний.

«ЭКО позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Подмосковье выполнили более трех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Получить услугу можно бесплатно, оформив квоту. Инструкция доступна на сайте Минздрава.

ЭКО проводят пациенткам в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в нацпроект «Демография».