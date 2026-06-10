Более 3 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье по губернаторской программе обновят более трех тысяч подъездов в 39 округах. Наибольший объем работ запланирован в Коломне и Химках.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, ремонт уже завершили в 77 подъездах, еще в 145 продолжаются работы.

«В остальных подъездах идет подготовительный этап, который включает закупки, контрактацию и проверку смет. Планируем завершить всю программу в конце сентября. Затем традиционно проведем конкурс на лучший подъезд в трех номинациях», — сказал глава министерства Игорь Даниленко.

Так, в Королеве отремонтируют 249 подъездов, в Химках — 149, в Электростали — 99, в Люберцах — 64, а в Одинцове — 61.

Специалисты приведут в порядок входные группы, полы, стены, потолки, почтовые ящики, светильники и оконные блоки.

Для участия в программе ремонта нужно провести общее собрание собственников, а затем определить объем и виды работ вместе с управляющей компанией.