Более 3 тысяч первоклассников пойдут в школу в Химках с 1 сентября

Образовательные учреждения округа завершают подготовку к новому учебному году. За парты сядут свыше 33 тысяч школьников, среди которых 3531 первоклассник.

Для ребят организовали 116 первых классов. Впереди — первые звонки, букеты, знакомство с классными руководителями и новые знакомства. Проверки прошли все 144 образовательных учреждения. Документы оформили в электронном виде, а выявленные замечания устранили до 23 августа.

Сразу четыре важных объекта откроются к началу учебного года. Это новая школа № 20 на 1100 мест в микрорайоне Подрезково, воспитательно-образовательный комплекс № 19 в Новогорске после реконструкции, Луневская школа и отремонтированная гимназия № 23 в Сходне.

Также обновили материально-техническую базу: закупили новую мебель и оборудование. Среди ключевых приобретений — специализированная мебель для детей с расстройствами аутистического спектра в школе № 14, оборудование для пищеблоков в школах № 10, 14 и 20, школьная мебель для учебных корпусов № 19, № 20 и «Триумф», а также сантехническое оборудование для школы № 31.

Педагогический состав укомплектован на 100%: в образовательных учреждениях будут работать 3183 педагога. Также 15 молодых специалистов пришли в школы этом году. У ребят будут опытные наставники и учителя, которые легко находят общий язык с учениками.

«Особое внимание уделили безопасности. Все 49 объектов образования находятся под круглосуточной охраной. За каждым учреждением закреплены профессиональные охранные организации. В преддверии Дня знаний все системы безопасности приведены в полную готовность», — отметила глава округа Инна Федотова.

Пять школьных автобусов будут развозить детей по маршрутам. Водители — опытные, со стажем более 10 лет. Также приводят в порядок подходы к школам: проверяют знаки, обновляют разметку и ограждения.

До 1 сентября остается совсем немного, и в школах идут последние приготовления. С 24 по 31 августа проходят педагогические советы и родительские собрания. Впереди — новый учебный год, полный открытий и достижений.