Более 3 тысяч онлайн-консультаций провели в Коломенской больнице за неделю

В рамках народной программы «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в Коломенской больнице запустили онлайн-консультации. За неделю врачи проводят около 700 приемов в педиатрической службе и порядка 2,5 тысяч — во взрослых поликлиниках.

«Что для этого нужно? Жители могут скачать в телефон приложение „РТ Доктор онлайн“ и уже пользоваться», — сказал Николай Макаров, главный врач Коломенской больницы.

Пациенты уже убедились в том, что онлайн-формат — удобный способ общения с врачами.

Во время консультаций можно оформить справки, получить направления на анализы или диагностику, узнать результаты исследований, продлить рецепты на льготные лекарства, записаться на вакцинацию или профилактический прием.

«Со стороны работы оно значительно упрощает, потому что ты созвонился с человеком, дал ему результаты, рекомендации, направления. Не надо ехать в поликлинику, ждать очередь, обращаться к врачу, контактировать с инфекционными больными», — уточнил участковый врач-терапевт Коломенской больницы Никита Киселев.

Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот «Денис», на портале Московской области «Здоровье», на очном приеме у врача.