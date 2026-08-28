Более 3 тысяч наказов жителей Зарайска вошли в новую народную программу

На втором этапе XXIII Съезда «Единой России» единогласно утверждена новая Народная программа на ближайшие пять лет, в основу которой легли 3,5 миллиона наказов жителей страны. 26 августа в Мытищах состоялась региональная конференция, где утвердили программу Московской области, собравшую более 920 тысяч предложений, при этом Зарайск вошел в число лидеров по активности жителей, направив 3 тысячи инициатив.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов муниципального округа Зарайск Елена Белкина подчеркнула: «Народная программа — это живой документ, который формируется на основе обращений жителей. В Зарайске сбор наказов идет активно — 3 тысячи инициатив за короткое время. Это говорит о том, что люди верят: их голос будет услышан, а проблемы — решены».

За последние пять лет в Зарайске по народной программе построена новая школа на 825 мест, капитально отремонтированы ФАПы, построено более 50 км дорог, отремонтировано свыше 150 многоквартирных домов, благоустроено более 30 дворов, модернизированы очистные сооружения в селе Протекино и построен новый водозаборный узел в деревне Летуново.

В новой программе — новые задачи. В 2027 году запланирован капремонт центрального теплового пункта «АРЗ» мощностью 5,8 МВт и завершение модернизации очистных сооружений в селе Чулки-Соколово, которые после обновления смогут очищать до 900 кубометров воды ежедневно. До 2031 года проведут капремонт участков дорог «Зарайск — Серебряные Пруды» — Чулки-Соколово, «Озеры — Кашира» — Трасна — Октябрьское, «Зарайск — Богатищево» — Мендюкино и других. В рамках проекта «Возрождение исторического центра Зарайска» предстоит реставрация объектов культурного наследия, создание новых пешеходных маршрутов, расчистка оврага реки Монастырки и установка подсветки зданий.

Отдельный блок программы — «Поддержка наших героев», сформированный по инициативам участников боевых действий. В Подмосковье на сопровождении партии находятся 50 тысяч членов семей военнослужащих и почти 5 тысяч ветеранов. За депутатами фракции «Единая Россия» в Зарайске закреплены 120 семей участников СВО, им помогают решать вопросы лечения, сбора и доставки гуманитарной помощи.

Жительница Зарайска Татьяна Морозова поделилась: «Раньше многие перемены казались чем-то далеким, а теперь видишь, как все меняется прямо вокруг тебя. Дороги стали лучше, дворы преображаются, в школе у детей новые условия. Главное — что нас спрашивают, чего мы хотим. Это дорогого стоит».

Каждый житель Зарайска может внести свою инициативу в Народную программу через общественные приемные, на сайте естьрезультат.рф или по горячей линии 8-800-200-89-50. Программа объединяет государственную политику и наказы граждан, а значит, каждый может стать соавтором будущего своего округа.