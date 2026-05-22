Более 3 тысяч наказов собрали для народной программы в округе Пушкинский

Партия «Единая Россия» продолжает сбор наказов избирателей для новой Народной программы в округе Пушкинский. На сегодня в бумажном виде собрано более 1 тысячи наказов, свыше 2 тысяч поступило через сайт естьрезультат.рф.

Участник СВО Сергей Батищев пришел в общественную приемную «Единой России» с конкретными предложениями, связанными с сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. Среди них — реконструкция мемориального комплекса «Скорбящая мать», установка памятника героям СВО, а также создание исторического музея для учащихся в Образовательном комплексе № 2.

«Мы должны помнить о тех людях, которые воевали и в Великую Отечественную войну, и в других локальных войнах, ну и, конечно, кто сейчас находится на передовой линии», — подчеркнул ветеран СВО.

Сбор предложений жителей в городском округе Пушкинский идет с апреля. Чаще всего люди поднимают вопросы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В общественной приемной «Единой России» депутат Государственной думы Сергей Пахомов, глава округа Максим Красноцветов и депутатом Мособлдумы Михаил Ждан обсудили работу по сбору наказов жителей в новую Народную программу партии.