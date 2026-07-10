Более 3 тысяч метров водопроводных сетей промыли в Воскресенске
В округе проводят профилактическую промывку сетей водоснабжения. Мероприятия улучшат качество водоснабжения для 26 тысяч жителей муниципалитета, а завершить работы планируют до конца сентября.
Промывка сетей проводится ежегодно для улучшения качества водопроводной воды. Работы уже выполнены на улицах Светлой (дом № 7), Советской (дом № 6А), Мичурина (дома № 21, 23, 25), 1-й Фетровой, Менделеева (дом № 13), Центральной (дом № 5), Весенней (дом № 28) и Комсомольской (дома № 3А, 7А, 11, 11А, 17).
В ходе выполнения работ применяют технологию гидродинамической промывки со сбросом воды под повышенным давлением. Это позволяет удалить отложения, продукты коррозии, патогенную микрофлору и восстановить пропускную способность сетей. На время работ возможно кратковременное снижение давления в системе холодного водоснабжения.