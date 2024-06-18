Более 3 тысяч машин эвакуировали за нарушение правил парковки в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье эвакуировали 3,2 тысячи автомобилей за неправильную парковку. Больше всего транспортных средств забрали с улиц Ленинского округа — 335 машин.

Водителям напомнили, при каких условиях автомобиль может быть эвакуирован: если он припаркован в зоне запрещающих знаков, в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов» или на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. Также на специализированную стоянку могут забрать транспортное средство, если оно расположено на трамвайных путях или оставлено во втором ряду.

Напомним, узнать местонахождение автомобиля можно по телефону 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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