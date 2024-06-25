Более 3 тысяч машин эвакуировали в Подмосковье за неправильную парковку на прошлой неделе

Городские службы эвакуировали с улиц Подмосковья более 3,4 тысячи автомобилей за нарушение правил парковки. Это оказалось на 210 машин больше, чем на предыдущей неделе.

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

А чтобы не искать машину на штрафстоянках, нужно соблюдать несколько правил.

Не нужно оставлять автомобиль в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и так далее. Также нельзя парковаться на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, на парковке для инвалидов, на трамвайных путях и в тоннеле, местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенную специальной дорожной разметкой.

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