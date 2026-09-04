Более 3 тысяч квадратных метров фасада дома обновят в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 10 продолжается в поселке Барвиха Одинцовского округа. Специалисты обновляют фасад здания 1956 года постройки и проводят замену балконных конструкций.

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 10 продолжается в поселке Барвиха Одинцовского округа. Четырехэтажное кирпичное здание было построено в 1956 году.

В рамках работ специалисты обновляют фасад площадью более 3,1 тысячи квадратных метров и заменяют 27 квадратных метров балконных плит. Новые конструкции усилят металлическим каркасом, а старые ограждения заменят на профлист. Для дополнительной надежности установят металлические связи и распорки.

Перед отделочными работами стены очистят от загрязнений и старого покрытия. Поврежденные участки кирпичной кладки заменят, трещины заделают цементным раствором, а поверхности обработают специальным составом. После этого фасад оштукатурят по сетке, нанесут декоративное покрытие и окрасят устойчивой к погодным условиям акриловой краской.

Также в доме обновят цоколь, заменят оконные отливы и систему водостока. Входные группы оборудуют новыми противопожарными дверями, приведут в порядок откосы оконных и дверных проемов. После завершения основных работ специалисты установят обратно домофоны.

Сейчас на объекте выполняют черновую штукатурку фасада и демонтируют старые балконные конструкции. Завершить весь комплекс работ планируют в конце сентября.