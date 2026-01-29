Более 3 тысяч км путей МЖД расчистили от снега за сутки

Круглосуточная уборка снега продолжается в Подмосковье. За последние сутки с Московской железной дороги очистили 3,6 тысячи километров путей.

Всего за сутки специалисты вывезли с Московской железной дороги 133 тысячи кубометров снега. Работы ведут круглые сутки, чтобы пассажиры могли пользоваться транспортом в привычном режиме.

«Работы по снегоборьбе продолжаются. В настоящее время на линии выведено более тысячи единиц спецтехники, которая курсирует по специальному расписанию, не создавая помех движению пассажирских поездов», — сказали в региональном Минтрансе.

В очистке стрелочных переводов и светофоров задействовали более 2,5 тысячи человек. Еще порядка двух тысяч специалистов убирают снег на платформах, мостах и тоннелях.

На МЖД продолжается работу оперативный штаб, который координирует уборку.