Более 3 тысяч гостей посетили каток на улице Панфилова в Химках

Более трех тысяч человек уже посетили сезонный каток на улице Панфилова в Химках, который продолжает радовать жителей с начала декабря. Он расположен между домами № 12 и № 15 и работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Каток на улице Панфилова продолжает набирать популярность — за две недели работы его посетили уже 3430 человек. Его площадь 1300 квадратных метров. Для посетителей подготовили удобную инфраструктуру: лед с разметкой, теплые раздевалки, пункты проката и заточки коньков.

«Каток открывается из года в год и стал привычным местом для жителей разных возрастов. Химчане приходят сюда, чтобы провести вечер с друзьями или близкими, научить детей кататься. Для нас важно, чтобы такие зимние традиции оставались частью городской жизни», — подчеркнул председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

Особый интерес у посетителей вызывает раздевалка, оборудованная шкафчиками сборной России по хоккею — некоторые из них ранее использовались известными игроками, включая Александра Овечкина.

Вход на площадку свободный, а благодаря современной холодильной системе лед сохраняет качество даже при небольших плюсовых температурах.