Более 3 тысяч детей появились на свет в Одинцовском роддоме в 2025 году

В Одинцовском роддоме подвели статистику работы за последние пять лет. В медучреждении приняли более 14 тысяч родов, только в 2025 году на свет здесь появились 3258 малышей.

По итогам прошлого года Одинцовский родильный дом был признан лучшим родовспомогательным учреждением Московской области. Команда регулярно обновляет оборудование и совершенствует условия пребывания пациентов. Роддом оснащен современной техникой экспертного класса, палаты оборудованы для совместного пребывания матери и ребенка. Новые подходы к ведению беременности позволяют повысить качество помощи на всех этапах.

Руководит учреждением кандидат медицинских наук Нарт Фарук Кунешко. Под его руководством был открыт дородовый консультативный центр, специалисты которого за два года провели более 18 тысяч консультаций. Также врач получил государственный патент на собственную методику, позволяющую снизить кровопотерю при проведении кесарева сечения. Разработка уже применяется в клинической практике.

Дополнительную поддержку семьи получают в школах будущих мам и пап, а также в Центре поддержки грудного вскармливания.