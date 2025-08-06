Более 3 тысяч детей Подмосковья бесплатно отдохнули в лагерях на море

Каждое лето в Подмосковье проводят оздоровительную кампанию для детей — они отдыхают как в лагерях региона, так и на Черноморском побережье. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

«Этим летом в лагерях на Черном море отдохнули более трех тысяч ребят из нашего региона по бесплатным путевкам. Мы видим, как дети возвращаются с улыбками на лицах и полными впечатлений. Это не просто отдых, это возможность для них стать более самостоятельными. В начале недели еще тысяча детей отправились на заключительную четвертую смену», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Лагеря предлагают насыщенную программу: спортивные игры, мастер-классы, экскурсии и занятия на свежем воздухе. Ребята не только весело проводят время, но и развивают свои увлечения, находят новых друзей и учатся чему-то новому.

В ведомстве уточнили, что бесплатные путевки получают дети из разных социальных категорий — сироты, ребята из семей с низким доходом, а также дети участников СВО.

Во всех лагерях особое внимание уделяется безопасности и комфорту. С детьми работают опытные педагоги, вожатые и медики, чтобы каждый чувствовал себя спокойно и уверенно.