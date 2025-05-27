Более 3 тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях в Красногорске летом

На территории Красногорска будут работать 28 пришкольных лагерей. В них отдохнут более трех тысяч детей.

Летняя оздоровительная кампания в Красногорске начнется 1 июня, сообщила исполняющая обязанности начальника управления образования Ольга Кравец.

«Завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. На территории округа с 9 июня по 9 июля будет работать 27 пришкольных лагерей. Все они уже прошли приемку и готовы к работе. В каждом лагере разработана программа воспитания и определена профильная смена», — сказала Ольга Кравец.

В лагерях отдохнут 3065 детей, в том числе 325 — в городском лагере «Сказочный». Он откроется 14 июля на базе Опалиховской школы.

Также с 1 июня на базе наукоградов в Рузском и Пушкинском округах отравятся 15 одаренных детей и 90 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции.

Помимо этого, 2 июля начнется международная смена, в которой примут участие делегации из городов-побратимов Красногорска.